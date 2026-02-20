«Судьба уже решена». Мелони сделала смелое заявление о российских территориях

Мелони: есть план окончания конфликта на Украине, где многие вопросы уже решены

Москва и Киев остаются очень далеки от решения территориального вопроса в украинском конфликте. Об этом в интервью телеканалу Sky tg24 заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Мы очень далеки от главного вопроса, который состоит в территориях, и где Россия продолжает предъявлять свои претензии», — сказала политик.

Она также назвала необоснованными требования Москвы о выводе войск с освобожденных российскими силами территорий. При этом Мелони упомянула некий мирный план, в который входит территориальный аспект.

«Существует мирный план, в котором на бумаге уже решена судьба многих вопросов», — добавила она, не уточнив детали.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на три анонимных источника, знакомых с ходом переговоров сообщило, что участники переговоров по урегулированию украинского конфликта обсуждают создание демилитаризованной зоны в Донбассе.