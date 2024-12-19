Суд в Мадриде вынес решение в споре телеканала «Царьград» и Google

Суд в Мадриде признал допустимым рассмотрение требований телеканала «Царьград» по признанию решения российского суда о взыскании с IT-корпорации Google многомиллиардной неустойки.

Телеканал рассчитывает получить с американской IT-корпорации многомиллиардного долга, возникшего в результате неустойки за неисполнение решения судебного решения, принятого в России. Так, заявление о рассмотрении дела о взыскании неустойки было подано в суд еще в апреле текущего года.

«После этого в августе судами США и Англии были приняты те самые запретительные меры, в соответствии с которыми нужно приостановить все имеющиеся производства по признанию и не подавать новые», — рассказал партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян.

Напомним, все началось летом 2020 года, когда аккаунт «Царьграда» на YouTube перешагнув отметку в миллион подписчиков. Видеохостинг принял решение о его закрытии. Тогда российский суд обязал компанию Google восстановить аккаунт и YouTube-канал в полном объеме. Теперь «Царьград» пытается добиться открытия канала или же выплаты компенсации через суды в Европе.