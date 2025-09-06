Суд сорвал планы Трампа на миллиарды долларов

Апелляционный суд округа Колумбия отказался приостановить решение нижестоящей инстанции, запретившее администрации Дональда Трампа самостоятельно урезать расходы на иностранную помощь. Об этом сообщило Reuters .

Федеральный судья Амир Али в Вашингтоне постановил, что администрация не может просто отказаться от расходования выделенных средств, пока законы о финансировании остаются в силе. Его распоряжение фактически лишает Трампа возможности заблокировать ассигнования без согласия конгресса.

Теперь Белый дом обязан в кратчайшие сроки направить около $11 миллиардов долларов на проекты, которые ранее утвердил тот же конгресс.

Администрация Трампа ранее сообщила о намерении потратить лишь $6,5 миллиардов из утвержденных на 2024 год средств. Еще $4 миллиарда Белый дом попытался заморозить — эти деньги предназначались для Агентства США по международному развитию (USAID).

USAID расходует средства на поддержку поддержку миротворческих миссий ООН и программы «продвижения демократии» за рубежом.

Трамп хотел обойти конгресс через так называемое «карманное изъятие» — механизм, позволяющий задерживать средства на 45 дней после запроса о пересмотре бюджета.

Апелляционная инстанция отметила, что администрация не смогла доказать необходимость заморозки, но один из судей — назначенец Трампа Джастин Уокер — выступил с особым мнением, поддержав позицию президента.

Дело может дойти до Верховного суда, где уже ранее принимались решения по похожему спору. Администрацию Трампа обязали оплатить иностранным организациям работу, выполненную по контрактам.