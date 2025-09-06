Суд сорвал планы Трампа на миллиарды долларов
Апелляционный суд поддержал решение о невозможности урезать бюджет USAID
Апелляционный суд округа Колумбия отказался приостановить решение нижестоящей инстанции, запретившее администрации Дональда Трампа самостоятельно урезать расходы на иностранную помощь. Об этом сообщило Reuters.
Федеральный судья Амир Али в Вашингтоне постановил, что администрация не может просто отказаться от расходования выделенных средств, пока законы о финансировании остаются в силе. Его распоряжение фактически лишает Трампа возможности заблокировать ассигнования без согласия конгресса.
Теперь Белый дом обязан в кратчайшие сроки направить около $11 миллиардов долларов на проекты, которые ранее утвердил тот же конгресс.
Администрация Трампа ранее сообщила о намерении потратить лишь $6,5 миллиардов из утвержденных на 2024 год средств. Еще $4 миллиарда Белый дом попытался заморозить — эти деньги предназначались для Агентства США по международному развитию (USAID).
USAID расходует средства на поддержку поддержку миротворческих миссий ООН и программы «продвижения демократии» за рубежом.
Трамп хотел обойти конгресс через так называемое «карманное изъятие» — механизм, позволяющий задерживать средства на 45 дней после запроса о пересмотре бюджета.
Апелляционная инстанция отметила, что администрация не смогла доказать необходимость заморозки, но один из судей — назначенец Трампа Джастин Уокер — выступил с особым мнением, поддержав позицию президента.
Дело может дойти до Верховного суда, где уже ранее принимались решения по похожему спору. Администрацию Трампа обязали оплатить иностранным организациям работу, выполненную по контрактам.