Суд разрешил Маску раздавать миллионы избирателям
CNN: в США судья отклонил запрет на раздачу Маском по $1 млн для избирателей
Судья из Пенсильвании отказал в удовлетворении иска окружного прокурора штата и демократа Ларри Краснера, разрешив бизнесмену Илону Маску и дальше ежедневно раздавать зарегистрированным избирателям из колеблющихся штатов по одному миллиону долларов. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на решение суда.
При этом телеканал отметил, что решение суда носит символический характер, так как розыгрыш призов завершится в день выборов 5 ноября.
До этого Краснер назвал розыгрыш незаконной лотереей, нарушающей закон штата, потребовав ее немедленного прекращения, а Маска и его комитет политических действий America PAC — «аферистами», занимающимися «мошенничеством» и «разводом». Адвокаты бизнесмена, в свою очередь, назвали иск прокурора политически мотивированным пиар-ходом.
Судья Филадельфийского суда общей юрисдикции Анджело Фоглиетта после многочасового слушания отклонил аргументы Краснера. При этом Маску придется защищать свои интересы по иску о том, нарушал ли его конкурс законы страны об азартных играх. Команда бизнесмена признала в суде, победителей выбирали не случайным образом, а на основе их пригодности в качестве представителя комитета.
Ранее Маску предрекли получение статуса «влиятельного друга» лидера КНР Си Цзиньпина в случае победы Трампа на выборах.