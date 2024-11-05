Суд разрешил Маску раздавать миллионы избирателям

CNN: в США судья отклонил запрет на раздачу Маском по $1 млн для избирателей

Судья из Пенсильвании отказал в удовлетворении иска окружного прокурора штата и демократа Ларри Краснера, разрешив бизнесмену Илону Маску и дальше ежедневно раздавать зарегистрированным избирателям из колеблющихся штатов по одному миллиону долларов. Об этом сообщил телеканал CNN , ссылаясь на решение суда.

При этом телеканал отметил, что решение суда носит символический характер, так как розыгрыш призов завершится в день выборов 5 ноября.

До этого Краснер назвал розыгрыш незаконной лотереей, нарушающей закон штата, потребовав ее немедленного прекращения, а Маска и его комитет политических действий America PAC — «аферистами», занимающимися «мошенничеством» и «разводом». Адвокаты бизнесмена, в свою очередь, назвали иск прокурора политически мотивированным пиар-ходом.

Судья Филадельфийского суда общей юрисдикции Анджело Фоглиетта после многочасового слушания отклонил аргументы Краснера. При этом Маску придется защищать свои интересы по иску о том, нарушал ли его конкурс законы страны об азартных играх. Команда бизнесмена признала в суде, победителей выбирали не случайным образом, а на основе их пригодности в качестве представителя комитета.

Ранее Маску предрекли получение статуса «влиятельного друга» лидера КНР Си Цзиньпина в случае победы Трампа на выборах.