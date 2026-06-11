Суд по страховке «Северных потоков» завершился в Лондоне

Высокий суд Лондона завершил рассмотрение дела о выплате страхового возмещения оператору «Северных потоков», решение опубликуют 29 июня. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе инстанции.

«Процесс завершен, слушаний больше не будет. Решение вынесут после 29 июня», — отметили представители суда.

Рассмотрение дела началось в апреле, весь процесс растянулся на несколько недель.

В 2024 году оператор газопроводов «Северный поток» Nord Stream подала в суд на страховые компании Arch Insurance и Lloyd’s of London за отказ покрывать ущерб на 580 миллионов евро.

Истец утверждает, что трубопроводы не находились в зоне военного конфликта и не являлись частью плана боевых действий, поэтому компенсацию необходимо выплатить.

По версии защиты, условия страховки исключают ущерб, причиненный по приказу какого-либо правительства либо в результате войны. При этом страховые компании не намерены доказывать, кто именно стоит за подрывом объектов.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предлагал ЕС и Великобритании восстановить «Северный поток-2» за свой счет.