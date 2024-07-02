Суд отменил возмутившее Техас решение Байдена по газу

Окружной суд по Западному округу Луизианы отменил решение президента США Джо Байдена о приостановке выдачи лицензий на экспорт сжиженного природного газа. На этом настаивали прокуроры 16 штатов, сообщила газета The New York Times .

Федеральный судья Джеймс Д. Кейн-младший постановил возобновить выдачу лицензий на экспорт СПГ. Он согласился с доводами прокуроров Луизианы, Оклахомы, Западной Вирджинии, Вайоминга и других штатов о том, что решение Байдена приведет к потере рабочих мест и прибыли. Один только Техас за пять лет недополучил бы 259,8 миллиона долларов налоговых поступлений в бюджет.

«Суд считает, что утраченные или задержанные доходы, связанные с добычей природного газа, представляют собой конкретный и неизбежный ущерб, который подтверждает правоспособность истца», — сказал он.

Белый дом в январе приостановил выдачу новых разрешений на экспорт СПГ. Власти планировали оценить, как пауза повлияет на изменение климата, экономику и национальную безопасность.