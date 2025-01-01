Суд отклонил апелляцию Остина о замене смертной казни для организаторов теракта 11 сентября
WP: суд отклонил апелляцию о замене казни для организаторов теракта 11 сентября
Американский суд отклонил апелляцию главы Пентагона Ллойда Остина, оспаривающего замену смертной казни для организаторов теракта 11 сентября. Подробности привела газета The Washington Post.
«Обвиняемые уже признали свою вину, что делает невозможным любое другое судебное разбирательство против них», — отметили в суде.
Министерства обороны и юстиции продолжат изучать дело, уточнили в статье. Ранее правительство ходатайствовало о переносе слушаний о признании вины главного подозреваемого в организации терактов 11 сентября Халида Шейха Мохаммеда.
RT напомнил, что три фигуранта дела о теракте 2001 года признали вину во всех инкриминируемых им преступлениях в обмен на отмену смертной казни.
Ранее жители штата Нью-Джерси зафиксировали в небе неопознанные беспилотники. Власти скрывают от граждан информацию о таинственных дронах, считают американцы. Местные жители уверены, что за управлением БПЛА стоит правительство США.