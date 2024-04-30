Суд ООН отклонил иск Никарагуа о временных мерах против Германии | 360°

Мир 30 апреля 2024, 18:49 Суд ООН отклонил иск Никарагуа о временных мерах против Германии Суд ООН не стал вводить меры против ФРГ из-за помощи Израилю РИА «Новости»

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Международный суд выступил против введения временных мер в отношении Германии из-за военной помощи Израилю. Об этом заявил председатель суда Наваф Салам, сообщило РИА «Новости».

По его словам, суд 15 голосами против одного признал представленные обстоятельства недостаточными для введения мер против ФРГ. Слушания прошли 8–9 апреля, в итоге иск Никарагуа отклонили.

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Латиноамериканская страна обратилась в суд из-за предполагаемого нарушения конвенции о предупреждении преступления геноцида. По мнению представителей Никарагуа, Германия прекратила поддерживать Ближневосточное агентство ООН и начала оказывать политическую и военную помощь Израилю.

Посол Никарагуа в Нидерландах Карлос Аргуэльо обратился к суду с требованием обязать ФРГ прекратить поставлять ЦАХАЛ оружие.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стали спорить по поводу ситуации с продовольствием в секторе Газа. Дипломат во время разговора призвала израильское правительство перестать распространять фейковые фотографии.