Судебный процесс в Азербайджане над бывшими лидерами Нагорно-Карабахской республики станет уникальным случаем в мировой практике. Об этом написала газета «Взгляд» .

Автор статьи Евгений Крутиков объясняет этот тезис несколькими причинами. Во-первых, все материалы дела написаны на азербайджанском языке, которого подсудимые не знают.

Во-вторых, ни сами обвиняемые, ни их адвокаты из-за особенностей законодательства страны не смогут получить к ним полного доступа, поскольку в деле есть эпизоды под грифом секретности. В-третьих, сам факт объявления непризнанной республики преступным сообществом Крутиков назвал новшеством в юридической практике.

При этом обвинение в государственной измене никому из подсудимых не предъявили, поскольку никто из них, даже уроженцы Карабаха, никогда не был гражданином Азербайджана. Однако Армения, по словам автора статьи, не пытается защитить обвиняемых, поэтому судить их будут не как военнопленных, а как террористов.

«В целом этот суд можно воспринимать не только как форму персональной мести бывшим карабахским лидерам, но и как платформу для юридической фиксации новых политических реалий», — подчеркнул автор статьи.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что Россия будет инвестировать в восстановление Нагорного Карабаха.