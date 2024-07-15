Трамп призвал полностью прекратить его преследование и закрыть все дела

Суд Флориды отменил одно из уголовных дел против Трампа

Суд штата Флорида закрыл уголовное дело против бывшего президента США Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов. Об этом сообщил телеканал NBC .

По данным телеканала, судья заявила, что специального прокурора по этому делу назначили с нарушением установленных законов.

Сам Трамп заявил, что удивлен, но очень рад такому решению, и призвал закрыть и остальные уголовные дела против него.

Ранее бывший президент США отмечал, что Джо Байден может поручить прекратить еще два дела против своего оппонента на выборах.

Всего Трампу предъявили 91 обвинение по четырем уголовным делам. Сам он уличил в преследовании элиту Демократической партии, заявив, что она пытается помешать ему вернуться в Белый дом.

Также он подчеркивал, что гордится судебной системой США, сохранившей для него частичный иммунитет в деле о штурме Капитолия.