Суд ЕС отклонил иск Ротенберга о снятии санкций через полтора года рассмотрения

Европейский суд отклонил иск Игоря Ротенберга по снятию санкций

Harald Tittel
Фото: Harald Tittel/Global Look Press

Российский миллиардер Игорь Ротенберг не смог добиться снятия введенных против него европейских санкций через судебное разбирательство. Поданный в ноябре 2022 года иск Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил и обязал истца оплатить все расходы по рассмотрению дела. Это следует из решения, опубликованного на сайте суда.

В своем заявлении россиянин указал на ошибку в обоснованиях включения его в санкционные списки, а также нарушение права на защиту в суде. Однако при рассмотрении дела судья не увидел нарушений постановления и оставил все санкционные протоколы против Ротенберга в силе.

Евросоюз включил Игоря Ротенберга в санкционный список в сентябре 2022 года. Предприниматель также находится под рестрикциями США и Великобритании.

Единственным российским бизнесменом, кто избавился от европейских санкций через суд, стал бывший генеральный директор маркетплейса Ozon Александр Шульгин. Он доказал, что не попадает под определение «ведущего бизнесмена», а значит, рестрикции Евросоюза на него не распространяются.

Частичного успеха добились предприниматели Петр Авен и Михаил Фридман. Через суд они сняли с себя санкции, действовавшими с февраля 2022 по март 2023 года, но остались под ограничениями, по которым идет отдельное судебное разбирательство.

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