Суд ЕС отклонил иск Ротенберга о снятии санкций через полтора года рассмотрения
Европейский суд отклонил иск Игоря Ротенберга по снятию санкций
Российский миллиардер Игорь Ротенберг не смог добиться снятия введенных против него европейских санкций через судебное разбирательство. Поданный в ноябре 2022 года иск Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил и обязал истца оплатить все расходы по рассмотрению дела. Это следует из решения, опубликованного на сайте суда.
В своем заявлении россиянин указал на ошибку в обоснованиях включения его в санкционные списки, а также нарушение права на защиту в суде. Однако при рассмотрении дела судья не увидел нарушений постановления и оставил все санкционные протоколы против Ротенберга в силе.
Евросоюз включил Игоря Ротенберга в санкционный список в сентябре 2022 года. Предприниматель также находится под рестрикциями США и Великобритании.
Единственным российским бизнесменом, кто избавился от европейских санкций через суд, стал бывший генеральный директор маркетплейса Ozon Александр Шульгин. Он доказал, что не попадает под определение «ведущего бизнесмена», а значит, рестрикции Евросоюза на него не распространяются.
Частичного успеха добились предприниматели Петр Авен и Михаил Фридман. Через суд они сняли с себя санкции, действовавшими с февраля 2022 по март 2023 года, но остались под ограничениями, по которым идет отдельное судебное разбирательство.