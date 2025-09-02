Студию RT в Пекине за день собрали в историческом здании

Студию RT в китайском Пекине разместили в старинном строении, возраст которого насчитывает шесть столетий. Пространство оборудовали за один день.

За время четырехдневного визита Владимира Путина в КНР арабская, английская, французская и испанская редакции RT передают ключевые моменты саммита Шанхайской организации сотрудничества. Также освещаются события торжества, организованного в честь 80-летия победы во Второй мировой войне.

Сооружение изначально служило жилищем чиновников династии Мин, существовавшей шесть веков назад. Затем здание перешло дворцовой знати, а внучка нового владельца впоследствии стала женой китайского императора. В 2008 году объект был преобразован в отель Han Palace International Hotel.