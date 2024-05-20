Стрельбу открыли на выпускном одной из школ США, есть пострадавший | 360°

Мир 20 мая 2024, 00:52 Стрельбу открыли на выпускном одной из школ США, есть пострадавший Shot: в результате стрельбы на выпускном в США ранили школьника Pixabay

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Один человек пострадал в результате стрельбы на выпускном в американской школе. Стрелявшего задержала полиция, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, ЧП произошло в одной из школ города Кейп-Джирардо, штат Миссури в США. Ранен школьник, его доставили в медучреждение города.

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На месте происшествия работают полицейские, стрелка задержали. Правоохранителям предстоит выяснить мотивы злоумышленника.

В начале марта в Филадельфии восемь подростков пострадали при стрельбе на остановке. Люди в масках открыли огонь по школьникам на автобусной остановке. В одного из подростков попало несколько пуль, его доставили в больницу в критическом состоянии.