Стрельба произошла у посольства Израиля в Иордании

Reuters: полиция оцепила район посольства Израиля в Аммане после стрельбы

В столице Иордании раздалась стрельба у посольства Израиля, полиция перекрыла дороги и оцепила окрестности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свидетелей.

«Полиция Иордании оцепила район поблизости израильского посольства в столице Аммане после того, как были слышны выстрелы», — уточнило агентство.

На место происшествия в район Рабия прибыли машины скорой помощи. По данным агентства, здание посольства находится под усиленным контролем полиции из-за регулярных антиизраильских демонстраций.

По информации The Times of Israel, правоохранители призвали жителей оставаться дома, так как сотрудники службы безопасности ищут преступников.

В настоящее время сведений о пострадавших не поступало.

На прошлой неделе в Париже полиция задержала вооруженного ножом неадеквата, захватившего в заложники четырех сотрудников ресторана своего отца.