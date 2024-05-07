Стрельба произошла на границе Киргизии и Таджикистана | 360°

Мир 07 мая 2024, 16:13 Стрельба произошла на границе Киргизии и Таджикистана Погранслужба Киргизии: на границе с Таджикистаном произошла стрельба РИА «Новости»

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На границе Киргизии и Таджикистана 6 мая произошла стрельба. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-служба киргизской пограничной службы.

В ведомстве заявили, что рядом с селом Ак-Босой Лейлекского района Баткенской области пограничный отряд Киргизии заметил таджикских граждан-чабанов, которые пасли скот примерно в 300 метров от линии государственной границы.

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«Они проигнорировали требования пограничников покинуть территорию Киргизии и начали закидывать их камнями. Один из них совершил несколько выстрелов в сторону пограничного наряда», — отметили в пресс-службе.

После этого военные Киргизии ответили огнем в воздух, а таджикские чабаны скрылись на территории своей страны. При этом один граждан Таджикистана получил ранение ноги, однако точные обстоятельства его получения неизвестны.

«В ближайшее время состоится встреча представителей сторон. На участке государственной границе ситуация в настоящее время стабильная», — подчеркнули в пограничной службе Киргизии.

В сентябре 2022 года между военными Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт, который удалось урегулировать переговорами и достичь перемирия.