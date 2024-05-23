Страны ШОС предотвратили более 180 терактов в 2023 году

Спецслужбы стран — членов Шанхайской организации сотрудничества предотвратили 181 теракт в 2023 году, пресекли деятельность 95 ячеек террористических организаций и задержали 214 иностранных боевиков. Об этом сообщил глава исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев.

«Компетентные органы членов ШОС в 2023 году выявили и пресекли 2010 преступлений террористического и экстремистского характера, предотвратили 181 теракт, пресекли деятельность 95 ячеек террористических организаций», — сказал он на совещании председателей Верховных судов стран ШОС, слова Мирзаева привело РИА «Новости».

Глава исполкома РАТС отметил, что также в 2023 году спецслужбы стран-членов организации вскрыли 26 каналов незаконной миграции и 13 каналов финансирования, которые использовали в экстремистских и террористических целях.

Кроме того, в прошлом году в странах ШОС выявили 14 каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов, изъяли более 660 тонн наркотиков, 188 килограммов взрывчатых веществ, 777 взрывных устройств и 1589 единиц огнестрельного оружия.

В эти дни в Астане проходит Совет глав ШОС. Россию на мероприятии представляет глава МИД Сергей Лавров.