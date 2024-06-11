Страны G7 придумали способ передачи Украине доходов от российских активов

Kyodo: G7 создаст для Украины фонд, в который направят доходы от активов РФ

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Лидеры государств G7 ведут дискуссию о создании фонда, который будет финансироваться из замороженных доходов России. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По информации издания, страны договорятся о создании этой структуры на конференции в Италии. Мероприятие пройдет 13–15 июня.

Агентство Nikkei заявило, что государства будут делать взносы в фонд в виде кредитов, а гасить займы станут с помощью доходов от заблокированных российских активов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Украина получит доступ к полутора миллиардам евро из прибыли от активов РФ уже в июле. По ее словам, 90% этих средств используют для покупки оружия.

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