Страны G7 придумали способ передачи Украине доходов от российских активов

Kyodo: G7 создаст для Украины фонд, в который направят доходы от активов РФ

Лидеры государств G7 ведут дискуссию о создании фонда, который будет финансироваться из замороженных доходов России. Об этом сообщило агентство Kyodo .

По информации издания, страны договорятся о создании этой структуры на конференции в Италии. Мероприятие пройдет 13–15 июня.

Агентство Nikkei заявило, что государства будут делать взносы в фонд в виде кредитов, а гасить займы станут с помощью доходов от заблокированных российских активов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Украина получит доступ к полутора миллиардам евро из прибыли от активов РФ уже в июле. По ее словам, 90% этих средств используют для покупки оружия.