Страны G7 подтвердили намерение нанести России ущерб

Лидеры стран-членов организации также подтвердили свою позицию по Украине. Они заявили, что будут поддерживать ее столько, сколько потребуется

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС пересмотреть антироссийские санкции в целях укрепления европейской экономики. Он обратил внимание на то, что из-за дороговизны российских энергоносителей в Евросоюзе местные предприниматели начали платить за газ и электричество в несколько раз больше, чем американские и китайские конкуренты.