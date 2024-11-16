Страны G7 подтвердили намерение нанести России ущерб

Главы стран-участниц форума G7 подтвердили намерение нанести серьезный ущерб России с помощью санкций. Об этом сообщило агентство Reuters.
Лидеры стран-членов организации также подтвердили свою позицию по Украине. Они заявили, что будут поддерживать ее столько, сколько потребуется
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС пересмотреть антироссийские санкции в целях укрепления европейской экономики. Он обратил внимание на то, что из-за дороговизны российских энергоносителей в Евросоюзе местные предприниматели начали платить за газ и электричество в несколько раз больше, чем американские и китайские конкуренты.
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