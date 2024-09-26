Страны G20 договорились о реформе ООН и ВТО

Министры иностранных дел стран G20 по итогам встречи на саммите Генеральной Ассамблеи ООН подписали соглашение под названием «Призыв к действию по реформе глобального управления». Он предусматривает перестройку Организации объединенных наций и Всемирной торговой организации. Об этом сообщила пресс-служба правительства Бразилии , председательствующей в G20.

В своем заявлении министры отметили, что стоящие перед миром проблемы возможно преодолеть только с помощью многосторонних решений, направленных на укрепление глобального управления.

Реформа ООН предусматривает усиление роли Генеральной Ассамблеи, как главного совещательного, политического, и представительского органа, который займется вопросами по поддержанию международного мира и безопасности через взаимодействие с Советом Безопасности.

Сам Совбез расширят до 10 постоянных участников и включат туда представителей стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского бассейна. Участники встречи подчеркнули, что весь процесс реформ должен завершиться в 2025 году, когда ООН исполнится 80 лет.

Для реформы ВТО министры заявили, что организации необходимо выстроить новую открытую и многостороннюю систему, чтобы торговля и инвестиции стали двигателем роста и процветания всех стран-участниц. Для этого необходимо сделать работу организации прозрачной и поменять систему урегулирования споров.

Кроме того, авторы заявили о необходимости создания новой международной финансовой системы для оказания помощи бедным странам и решения проблем с изменением климата.

В июне этого года президент России Владимир Путин заявил, что реформа Совета Безопасности ООН назрела давно, но для этого решения требуется консенсус. Он подчеркнул, что кулуарные договоренности стран участниц ничего хорошего для мира не принесут. Глава государства напомнил, что после создания Совета Безопасности прошло много лет и обстановка сильно изменилась, поэтому реформа необходима, но на нее должны согласиться все.