Страны Балтии захотели оставить европейцев без российской рыбы

Балтийские страны, обвиняющие РФ в незаконном рыбном промысле, стремятся только к одному — к получению конкурентного преимущества и лишению потребителей в Европе российской рыбы. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«Все обвинения российских рыбаков в ведении промысла в период запретов голословны. Рыбодобыча в России жестко регулируется, промысел осуществляется в соответствии с принципами устойчивого рыболовства», — подчеркнул специалист.

Также он указал на то, что незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел жестко пресекается, а все уловы контролируются. С учетом всех этих факторов, по его словам, заявления, что рыбаки из России «угрожают популяции рыбы в Балтике», совершенно безосновательны.

«И сделаны исключительно для вытеснения России из мирового рыбного хозяйства», — выразил уверенность собеседник агентства.

В реальности страны, от которых исходят эти обвинения, заботит только прибыль своих компаний, которые могут выиграть от возможного роста цен на рынках в европейских странах при условии отсутствия российской продукции и возникновении дефицита, добавил он.

Также специалист отметил, что переработчики в Европе уже столкнулись с проблемами при поиске сырья и росте цен после ограничений, введенных на треску и минтай из России.

«Это показывает хрупкость баланса спроса и предложения на рынках ЕС, что самым негативным образом влияет на доступность рыбы для населения», — заключил Зверев.

О том, что Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили РФ в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов, на минувшей неделе сообщило издание Undercurrent News. По его информации, страны выпустили совместное заявление с призывом к Совету и Комиссии ЕС отреагировать на это.