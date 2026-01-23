Стороны встречи по Украине в ОАЭ согласились продолжать диалог 24 января

Стороны переговоров по Украине, которые проходят в Абу-Даби, выразили готовность продолжить диалог 24 января. Об этом сообщил источник ТАСС , подчеркнув, что «никто дверью не хлопает».

По словам собеседника агентства, участники встречи согласны продолжить обсуждение, однако он не стал уточнять, завершился ли текущий раунд переговоров.

Как сообщает украинское издание «Суспільне» со ссылкой на представителя Белого дома, трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины была признана продуктивной. Оно также подтвердило, что переговоры решено продолжить в субботу, 24 января.

Ранее источники ТАСС отмечали, что первые раунды консультаций, посвященные вопросам безопасности, проходят в максимально закрытом формате. Журналистов на переговоры не приглашали, а место их проведения официально не раскрывается.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби обсуждают параметры завершения конфликта.