Либеральные сторонники демократки Камалы Харрис расстроились из-за ее поражения на президентских выборах в США и устроили акцию «Первобытный крик». Об этом рассказала одна из участниц мероприятия в соцсети X.
Собравшиеся сторонники Демократической партии вышли к берегу озера и начали вместе кричали на воду. С помощью этого перформанса они хотели «выразить боль» от триумфальной победы республиканца Дональда Трампа. Перед началом процесса участники поделились эмоциями друг с другом.
Ранее американцы раскритиковали видеообращение Харрис после поражения. В ролике она попыталась поддержать своих сторонников, но людям не понравился ее внешний вид и манера подачи информации.
По их мнению, политик выглядела уставшей, безрадостной и неискренней.
Сторонники Харрис собрались покричать на озеро из-за победы Трампа
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