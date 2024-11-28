Сторонники Харрис собрались покричать на озеро из-за победы Трампа

Либеральные сторонники демократки Камалы Харрис расстроились из-за ее поражения на президентских выборах в США и устроили акцию «Первобытный крик». Об этом рассказала одна из участниц мероприятия в соцсети X .

Собравшиеся сторонники Демократической партии вышли к берегу озера и начали вместе кричали на воду. С помощью этого перформанса они хотели «выразить боль» от триумфальной победы республиканца Дональда Трампа. Перед началом процесса участники поделились эмоциями друг с другом.

Ранее американцы раскритиковали видеообращение Харрис после поражения. В ролике она попыталась поддержать своих сторонников, но людям не понравился ее внешний вид и манера подачи информации.

По их мнению, политик выглядела уставшей, безрадостной и неискренней.