Стоявший у истоков Apple и Compaq инвестор Бен Розен умер в 93 года

В США в возрасте 93 лет скончался Бенджамин Розен — один из первых венчурных инвесторов страны и многолетний председатель совета директоров корпорации Compaq. Об этом сообщила пресс-служба Калифорнийского технологического института.

Розен ушел из жизни 23 августа. Он возглавлял совет директоров Compaq Computer с 1982 по 2000 год. В 1990-х компания стала мировым лидером по производству персональных компьютеров.

Именно Розен познакомил руководство Morgan Stanley со Стивом Джобсом, после чего банк организовал первичное размещение акций Apple в 1980 году по цене 22 доллара за бумагу. Годом позже предприниматель основал венчурную фирму Sevin Rosen Partners, которая привлекла более 1,8 миллиарда долларов и профинансировала Compaq, Electronic Arts, Lotus и Silicon Graphics.

В 1993 году Розен вместе с братом Гарольдом основал Rosen Motors, пытаясь создать гибридный электромобиль. Проект закрылся в 1997 году, но в нем работал инженер Джей Би Штробель, который затем стал одним из основателей Tesla.

На прошлой неделе из жизни ушел доктор юридических наук и соавтор Конституции Борис Эбзеев.