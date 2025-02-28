Стоимость биткоина впервые с ноября 2024 года упала ниже 80 тысяч долларов

Стоимость биткойна во время торгов впервые с 10 ноября прошлого года опустилась ниже 80 тысяч долларов. Это следует из данных площадки Binance .

По состоянию на 5:45 по московскому времени биткоин дешевел на 5,5% за сутки — до 79 823 долларов. К 05:49 он замедлил снижение и был на отметке в 79,745 тысячи долларов.

В конце января стоимость биткоина выросла до исторического максимума — до 109 588 долларов. С того времени он упал уже более чем на 20%. По мнению аналитиков, это связано с действиями американского лидера Дональда Трампа.

Ранее ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев заявил, что резкое снижение стоимости биткоина может быть коррекцией курса после стремительного подъема. По его словам, рынок вступил в стадию фиксации прибыли после роста. Расторгуев призвал следить за действиями американских регуляторов, в будущем может появиться новый стимул для роста.