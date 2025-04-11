Стилист Белов: поглощение Prada поможет вернуть популярность Versace

В мире моды произошло громкое событие: итальянский дом Prada приобрел известный бренд Versace у холдинга Capri Holdings. Сумма сделки составила почти 1,4 миллиарда долларов (около 117 миллиардов рублей). В беседе с ИА НСН новость прокомментировал международный эксперт по стилю Александр Белов.

По мнению эксперта, Prada сохранит все лучшее в Versace и даст бренду вторую жизнь. Хотя новые владельцы получили не только активы, но и долги, специалист выразил уверенность, что преимущества от сделки перевешивают все недостатки.

«Некоторым людям немножко поднадоела Versace. Эти вызывающие яркие принты, которые ассоциируются с чем-то ярким, не совсем носибельным или даже вульгарным», — добавил стилист.

Он предположил, что слияние брендов позволит вернуть популярность Versace, поскольку компания немного утратила связь с современными трендами. Prada способна внести свежие идеи и обновить подход.