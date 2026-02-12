Профессор Шисюэ: статья Медведева о Венесуэле — важное заявление и сигнал

Колонка зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о событиях в Венесуэле стала важным заявлением и глубоким анализом ситуации. Такую оценку дал РИА «Новости» профессор Шанхайского университета Цзян Шисюэ.

Ранее Медведев в авторской статье на сайте агентства раскритиковал позицию США по раскручиванию политически мотивированного уголовного дела против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Зампред Совбеза указал, что лидер страны на момент атаки обладал персональным и функциональным иммунитетом от иностранной юстиции.

«Колонка Медведева является важным заявлением и анализом ситуации, а также демонстрацией поддержки Венесуэлы. Она служит окном в шахматную игру великих держав, наглядно демонстрируя позицию, стратегию и нарративный подход России в этом вопросе», — заявил профессор.

По мнению Цзян Шисюэ, Вашингтон продолжит давить на Каракас, требуя полного сближения. Венесуэла окажется перед трудным выбором и может попасть в тупик. Под давлением США в стране не исключены досрочные выборы, но кто представит оппозицию — неизвестно.