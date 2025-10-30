Программу по модернизации транспортной инфраструктуры Европы финансирует НАТО. ЕС деньги освоил, но ничего не сделал. К такому выводу пришел военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Газетой.Ru» .

«Эта программа должна была сделать транспортную логистику удобной для переброски военной техники к восточным границам альянса, то есть к западным границам России», — пояснил аналитик.

Он добавил, что европейцы испугались президента США Дональда Трампа, который может потребовать отчет о проделанной работе. Чтобы скрыть факт кражи денег, в Европе сочинили угрозу в виде скорой войны с Россией и необходимости переброски военной техники.

Ранее Еврокомиссия, правительства стран Евросоюза и НАТО объявили, что разрабатывают механизм для быстрого перемещения тяжелой техники по Европе в случае военного конфликта.