Стало известно, за что Линор Горалик признали иноагентом

Украино-израильскую писательницу и журналистку Линор Горалик* признали иностранным агентом на территории России в связи с пропагандой ЛГБТ** и нахождением под иностранным влиянием. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официальные судебные документы.

«Административный истец выступала против спецоперации, осуществляла пропаганду ЛГБТ** и распространяла мнение о решениях и политике органов публичной власти, в том числе о действиях Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в документах.

Иностранное влияние на Горалик* усмотрели в предоставлении ей площадок для публичных выступлений в Хельсинки, Эстонии и Ереване. Свои зарубежные мероприятия журналистка анонсировала в социальных сетях.

Линор Горалик* признали иностранным агентом еще в августе 2023 года.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

**Движение признано экстремистским и запрещено на территории России