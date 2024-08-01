Стало известно, смотрел ли Путин открытие Олимпиады-2024

Президент России Владимир Путин не смотрел церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова привело издание KP.RU со ссылкой на радио «КП».

«Не думаю (что видел — прим. ред.). Да и слава богу», — сказал он.

При этом Песков отметил, что ему лично понравилась идея сделать весь Париж ареной для церемонии открытия ОИ. Однако отдельные моменты перечеркнули все.

«Можно было бы говорить, что это была хорошая церемония открытия, если бы не эти ужасающие эксцессы, которые были заложены сценаристами. Ужасающие, отвратительнейшие», — пояснил представитель Кремля.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады-2024. Особенно политика возмутил номер, пародирующий картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», который оскорбил чувства верующих.