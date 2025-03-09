Стало известно, сколько денег налогоплательщиков Трамп уже потратил на гольф

Президент США Дональд Трамп с момента вступления в должность 20 января потратил уже более 18 миллионов долларов на свое любимое развлечение — игру в гольф. Об этом сообщила газета Huff Post .

«Навязчивое желание Дональда Трампа играть в гольф на своих полях для гольфа во Флориде уже стоило американским налогоплательщикам более 18 миллионов долларов после того, как он вернулся в президентское кресло. Таким образом он встал на дорожку к тому, чтобы превысить151,5 миллиона долларов, которые он потратил в свой первый срок», — написали авторы статьи после проведенного анализа.

Дополнительные траты, к примеру, приходятся на усиленную охрану периметра полей из-за прошлогоднего покушения на Трампа у гольф-клуба во Флориде.

Ранее стало известно, что команда специалистов из американского Департамента эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемого миллиардером Илоном Маском, приступила к изучению бюджетных расходов Пентагона. Таким образом планируется значительно сократить государственные расходы.