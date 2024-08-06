Стало известно, откуда запустили ракеты по американской базе в Ираке

РИА «Новости»: ракеты по базе США на западе Ирака пустили с грузовика

Американскую базу Айн аль-Асад в Ираке обстреляли ракетами из грузовика. Об этом РИА «Новости» рассказали в иракских службах безопасности.

«Базу Айн-аль-Асад обстреляли двумя ракетами, которые были запущены с грузовой машины», — отметил собеседник агентства.

По его данным, оба снаряда детонировали на окраине базы, поэтому никакого ущерба не причинили.

Ранее власти США извинились перед Ираком за удар по его территории. Речь идет о происшествии, случившемся 3 февраля. Штаты поразили более 80 целей, которые принадлежали КСИР и связанным с ними формированиям в Сирии и Ираке. Так американские силы отреагировали на удар по своей базе в Иордании.