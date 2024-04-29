Стало известно о связях брата Джо Байдена с властями Катара | 360°

29 апреля 2024, 02:56
Стало известно о связях брата Джо Байдена с властями Катара
Politico: брат Байдена сотрудничал с властями Катара для привлечения средств
Брат президента США Джо Байдена Джеймс сотрудничал с властями Катара для привлечения средств на американские предприятия в сфере здравоохранения. Об этом написало Politico со ссылкой на его бывшего делового партнера Майкла Льюитта.
«Недавние показания свидетельствуют о том, что брат президента Джо Байдена сотрудничал с представителями правительства Катара в рамках поиска денег для американских предприятий в сфере здравоохранения», — говорится в статье.
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По информации Льюитта, он пытался привлечь средства из катарских источников после ухода Джо Байдена с поста вице-президента. Причем две компании, с которыми договаривался брат американского лидера, частично принадлежали членам катарского правительства.
В сентябре прошлого года большое жюри суда в штате Делавэр выдвинуло обвинения сыну президента США Хантеру Байдену. Его обвинили в нарушениях, связанных с оружием и наркотиками.
По версии суда, в 2018 году, покупая револьвер Colt Cobra, он в письменной форме соврал, что не употребляет наркотики. Наследнику Байдена грозило до 25 лет лишения свободы.
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