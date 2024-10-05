Стало известно о причастности Скотланд-ярда к домогательствам Аль-Файеда

Представители Скотланд-ярда оказывали содействие египетскому миллиардеру Мохаммеду Аль-Файеду, отцу возлюбленного принцессы Дианы, в сокрытии последствия его домогательств. Об этом сообщила газета The Guardian .

По информации источника, правоохранители активно брали взятки, среди них — товары из универмага Harrods. Старший командир группы получал большие корзины каждый раз, когда он оказывал помощь.

По предварительным данным, одной из жертв стала Эрмина да Силва, молодая няня детей Файеда. Она сообщила, что отвергла ухаживания миллиардера, после чего ее арестовали по сфабрикованным обвинениям в краже. При этом позднее женщину отпустили без предъявления обвинений.

Миллиардер Аль-Файед умер в возрасте 94 лет в сентябре 2023 года. Его старший сын Доди Аль-Файед погиб в автокатастрофе с принцессой Дианой 31 августа 1997 года.