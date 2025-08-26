Каладзе: Запад давил на Грузию для открытия «второго фронта» против России

Страны Запада шантажом и обещаниями военной поддержки склоняли власти Грузии открыть «второй фронт» против России, но республика не поддалась. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Он подчеркнул, что готов предоставить доказательства попыток западных стран стравить Грузию с Россией.

«В канцелярии премьер-министра звучали прямые угрозы, шантаж и оскорбления с целью открытия „второго фронта“ в стране. Обещания, что мы поможем вам во всем, предоставим соответствующую технику и так далее», — заявил Каладзе.

Политик добавил, что лидеры западных стран не оставили попыток подчинить себе закавказскую республику.

Теперь в качестве инструмента давления они начали угрожать отменой безвизового режима с Евросоюзом.

В начале июня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил европейских политиков в финансировании экстремистов, готовивших серию беспорядков в республике.

Так он ответил на очередную резолюцию Европарламента с критикой принятого в стране закона по отмене выборов президента общенародным голосованием и введению статуса иностранного агента.

Недовольные решением правительства и парламента вышли на протестные митинги, которые продолжались несколько месяцев без перерыва.