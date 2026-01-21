Стало известно о подготовке ВВС и ВМС США к удару по Ирану

Телеграм-канал «Военная хроника» сообщил об активизации военной подготовки США и их союзников вокруг Ирана. По данным паблика, ВВС и ВМС США готовятся к повторным ударам по административной, энергетической и военной инфраструктуре Ирана.

В публикации утверждается, что на ближневосточные авиабазы перебрасываются эскадрильи истребителей F-15E, F-35A и F-22A, а также самолеты-заправщики KC-135R. Кроме того, по версии «Военной хроники», США могут готовиться к развертыванию в регионе сразу трех авианосных ударных группировок.

Параллельно, как отмечает канал, поступает информация о рейсах китайских военно-транспортных самолетов в Иран с вооружением. Утверждается, что за последние трое суток могло быть выполнено от 16 до 20 таких перелетов, предположительно самолетами Y-20, которые теоретически способны доставить до 1,2 тысячи тонн грузов.

В публикации оговаривается, что эти данные не учитывают более ранние рейсы, которые, по сообщениям канала, выполнялись также самолетами Ил-76.

Авторы считают, что наращивание американской ударной группировки рассчитано на создание многократного превосходства над возможностями иранской ПВО даже в случае ее усиления российскими и китайскими зенитными комплексами.

В то же время «Военная хроника» допускает, что речь может идти не столько об усилении ПВО Ирана, сколько о поставках высокоточного наступательного вооружения, которое могло бы повысить потенциал ответных ударов по объектам США и Израиля в регионе. В числе возможных вариантов упоминаются китайские противокорабельные и гиперзвуковые ракеты, а также средства радиоэлектронной борьбы и ракеты «воздух — воздух» большой дальности.

США усиливают разведывательную активность у южных границ Ирана на фоне сохраняющейся напряженности в регионе. Как следует из данных мониторинговых сервисов, 21 января в районе Персидского залива и Ормузского пролива дежурил высотный беспилотный разведчик ВМС США Northrop Grumman MQ-4C Triton.