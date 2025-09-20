Стало известно о планах НАТО применить турецкую систему воздушного наблюдения

Польша и Румыния намерены использовать турецкую систему воздушного наблюдения Merops (Multispectral Extended Range Optical Sight) на фоне последних происшествий с беспилотниками. Об этом сообщило DPA .

По данным агентства, обучение работе с комплексом планируется организовать в ближайшее время при поддержке Украины. Первые шаги в этом направлении могут быть сделаны уже на следующей неделе.

Merops могут устанавливать на вертолеты: система способна фиксировать цели даже сквозь облака и пыль. Ее впервые представили в 2022 году.

Десятого сентября польские военные сообщили об уничтожении нескольких объектов, нарушивших воздушное пространство страны, их идентифицировали как БПЛА. Премьер Дональд Туск заявил, что за ночь зафиксировано 19 подобных случаев. НАТО по просьбе Польши задействовало четвертую статью Североатлантического договора для консультаций.

В Минобороны России заявили, что удары наносились исключительно по объектам ВПК Украины. Ведомство выразило готовность к консультациям с польской стороной.