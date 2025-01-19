Стало известно о готовящейся ночной переброске британских военных в Румынию

В Румынии пройдут учения Steadfast Dart 2025. Британские военные доберутся до места маневров транзитом через Чехию. Движение колонн из 300 человек и 100 единиц техники пройдет по ночам, сообщил издание České noviny .

Международные учения по проверке оперативного развертывания и укреплению элементов Союзных сил быстрого реагирования пройдут в юго-восточном регионе НАТО, то есть Румынии и Болгарии. Британские военные выдвинулись из мест дислокации 15 января. Сначала они прибыли в район Раковник на западе Чехии, чтобы разместить там главный командный пункт, а в ночь на 19 января они начнут движение вглубь страны.

К 26 января группировка из 300 солдат с 100 единицами техники должна достичь румынской земли, передвигаясь только в ночное время и ранние утренние часы. Они сделают привал в Ранчиржове — расставят палатки, дозаправятся и отремонтируют технику. В обратный путь подразделения выдвинутся в марте.

В общей сложности в учениях Steadfast Dart 2025 примут участие 10 тысяч военных из 10 стран НАТО. Они отработают военные операции в радиусе тысячи километров.