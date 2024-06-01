Стало известно, кто лидирует на парламентских выборах в Индии

«Национальный демократический альянс» премьер-министра Нарендры Моди вырвался вперед по итогам голосования на парламентских выборах в Индии. Об этом сообщил телеканал NDTV .

Выборы проходили с 19 апреля по 1 июня, подсчет голосов завершится уже 4 июня. Итоги голосования определят, как распределятся 543 места в нижней палате парламента Индии.

По данным телеканала, большинство из них получит правящая партия. По подсчетам издания, число занимаемых «Национальным демократическим альянсом» мест составит от 359 до 371.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал о своем божественном предназначении. Политик отметил, что Бог направляет его в делах, но не «раскрывает всех карт». Он также пошутил, что не может позвонить и напрямую задать волнующие его вопросы.