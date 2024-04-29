Стало известно, какого кандидата на должность генсека НАТО поддержала Турция | 360°

29 апреля 2024, 16:19
Стало известно, какого кандидата на должность генсека НАТО поддержала Турция
NOS: Турция поддержала премьера Нидерландов Рютте на пост генсека НАТО
Руководство Турции поддержало кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря Североатлантического альянса. Об этом сообщила радиокомпания NOS.
«Турция выразила поддержку кандидатуры уходящего в отставку премьер-министра Марка Рютте на пост главы НАТО», — указали в издании.
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Для получения должности руководителя НАТО Рютте необходимо заручиться поддержкой еще трех стран: Венгрии, Словакии и Румынии.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что премьеру Нидерландов придется выполнить для этого несколько условий. Рютте займет пост генсека НАТО, если согласится увеличить долю выходцев из Восточной Европы в руководстве блока, подчеркнули в издании. Сейчас эти государства в руководстве альянса представляет только румын Мирча Джоанэ, являющийся замгенсека Йенса Столтенберга.
Агентство также предположило, что Венгрия, Румыния и Словакия «почувствовали уверенность» и решили оказывать большее влияние на НАТО.
Турция
НАТО
Нидерланды
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