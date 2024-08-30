Стало известно, как США перераспределяли военные расходы с 2020 года

Министерство обороны США с 2020 года начало перераспределять военные расходы с сухопутных сил в пользу флота и авиации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование Росконгресса «Расходы Пентагона: Противостояние КНР дороже холодной войны».

По его данным, власти США сократили долю финансирования вооруженных сил, ответственных за сухопутные военные операции. Так, с 30,09% в 2020 году она уменьшилась до 26,46% в нынешнем.

Согласно проекту оборонного бюджета США на 2025 год финансирование ВВС и ВМС выросло на 23% и 26% соответственно по сравнению с 2020 годом. При этом обеспечение армии на их фоне нисколько не изменилось, а с учетом инфляции даже сократилось на 16%. По мнению авторов исследования, становится очевидным упор на флот и авиацию на фоне действующих бюджетных ограничений.

Ранее издание National Interest сообщило, что американские военные не могут использовать лазерные системы для подавления гиперзвуковых ракет. По мнению журналистов, это является угрозой национальной безопасности.