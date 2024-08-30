Стало известно, как США перераспределяли военные расходы с 2020 года

Росконгресс: США перераспределили военные расходы в пользу ВМС и ВВС

Фото: Pxhere

Министерство обороны США с 2020 года начало перераспределять военные расходы с сухопутных сил в пользу флота и авиации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование Росконгресса «Расходы Пентагона: Противостояние КНР дороже холодной войны».

По его данным, власти США сократили долю финансирования вооруженных сил, ответственных за сухопутные военные операции. Так, с 30,09% в 2020 году она уменьшилась до 26,46% в нынешнем.

Согласно проекту оборонного бюджета США на 2025 год финансирование ВВС и ВМС выросло на 23% и 26% соответственно по сравнению с 2020 годом. При этом обеспечение армии на их фоне нисколько не изменилось, а с учетом инфляции даже сократилось на 16%. По мнению авторов исследования, становится очевидным упор на флот и авиацию на фоне действующих бюджетных ограничений.

Ранее издание National Interest сообщило, что американские военные не могут использовать лазерные системы для подавления гиперзвуковых ракет. По мнению журналистов, это является угрозой национальной безопасности.

Лучше поздно, чем никогда. Бизнесмены жаловались на генерала Попова задолго до его ареста

Медработникам — новые возможности. Что предлагает поселок для врачей в Сергиевом Посаде

Подмосковье приготовилось к учебному году. Свыше миллиона школьников сядут за парты 1 сентября

Калорийные и полезные: россиянам назвали главные свойства грецких орехов

Комары, птицы и болота. Где и как можно подхватить лихорадку Западного Нила

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте