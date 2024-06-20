Стало известно число умерших россиян во время хаджа в Саудовской Аравии

Пятеро россиян умерли во время хаджа в Саудовской Аравии

Фото: Freepik

Пятеро россиян, четверо из них — из Дагестана, скончались во время паломничества в Саудовской Аравии. Только двое из них зарегистрировались как паломники, сообщил РИА «Новости» источник в хадж-миссии России.

«По последним данным, во время совершения хаджа умерли пять человек. Лишь двое из них были зарегистрированы как паломники, остальные — туристы-паломники совершали обряды нелегально, без хадж-визы», — сказал он.

По его словам, 69-летний паломник из Дагестана умер от сердечной недостаточности, две нелегальные паломницы скончались после вынужденного перехода на несколько десятков километров.

Ранее стало известно, что во время хаджа в Саудовскую Аравию умерли 577 паломников. По данным AFP, свыше 300 египтян скончались из-за жары. Такое огромное количество погибших связали с большим числом незарегистрированных паломников.

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