Стали известны три главных покупателя российского газа в ЕС

Венгрия, Франция и Испания стали главными покупателями российского газа в Евросоюзе — в период с января по август на эти три государства пришлось более половины всего импорта из РФ. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Журналисты рассчитали, что в 2024 году Россия поставила газа Евросоюзу на девять миллиардов евро. Трубопроводный газ в этом году снова стал главным в экспорте России, на него пришлось 4,6 миллиарда евро, а на СПГ 4,4 миллиарда.

Франция за восемь месяцев увеличила закупки на 30%, потратив 1,9 миллиарда евро. Венгрия оказалась на втором месте после нее, ей поставили газа на 1,6 миллиарда. На третьей строчке расположилась Испания с импортом в 1,4 миллиарда. Также крупными покупателями стали Италия, Греция, Словакия и Бельгия.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что через несколько лет покупателям сжиженного газа у США придется договариваться с Россией о возобновлении поставок. По его мнению, Америка может прекратить поставлять газ из-за высокого внутреннего потребления этого ресурса.