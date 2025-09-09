Стали известны тайные сделки Бориса Джонсона после отставки

Guardian: Джонсон после отставки использовал связи для извлечения выгоды

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после ухода с поста использовал прежние политические связи для получения личной выгоды, что идет вразрез с правилами лоббирования и нормами этики. Об этом сообщила газета Guardian .

По информации источника, Джонсон лоббировал интересы высокопоставленного чиновника из Саудовской Аравии, после чего просил о донесении делового предложения до кронпринца Мухаммеда бен Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда относительно собственной компании.

В 2024 году Джонсон также получил от хедж-фонда Merlyn Advisors около 200 тысяч фунтов стерлингов после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Кроме того, в период премьерства Джонсон, в нарушение действовавших в COVID-19 ограничений, организовал ужин для пожизненного пэра и предпринимателя Дэвида Браунлоу, который отремонтировал апартаменты на Даунинг-стрит.

Ранее Джонсон запросил у американского журналиста Такера Карлсона миллион долларов за интервью по Украине.