Стали известны пункты рамочного соглашения США по Украине

Reuters: США включили в рамочное соглашение отказ Украины от территорий

Разработанное США рамочное соглашение по разрешению украинского кризиса останется без корректировки и лидеру страны Владимиру Зеленскому придется его принять в итоговом виде. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters .

Собеседники издания заявили, что соглашение предусматривает согласие Украины на отказ от части территорий, сокращение отдельных видов вооружения и численности ВСУ.

«Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные положения», — процитировало агентство источники.

Журналист газеты Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что речь идет о полном отказе от всей территории Донбасса и двукратном сокращении численности ВСУ.

«Соглашение также предусматривает отказ Украины от ключевых категорий вооружений и сворачивание военной помощи США», — написал журналист на своей странице в социальной сети X.

Со ссылкой источник Миллер добавил, что в разработке рамочного соглашения приняли участие действующие и бывшие чиновники из России и США. Издание Politico уточнило, что представителей Украины к разработке рамочного соглашения по урегулированию конфликта не приглашали.

Авторы сообщения подчеркнули, что документ примут на этой неделе.