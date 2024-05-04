Стали известны главные «доноры» Евросоюза | 360°

Мир 04 мая 2024, 15:58 Стали известны главные «доноры» Евросоюза Германия, Франция и Италия стали главными спонсорами бюджета Евросоюза Piero Nigro/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Взносы 11 государств Евросоюза обеспечили три четверти доходов его бюджета с начала 2000 года. Самыми щедрыми оказались Германия, Франция и Италия, сообщило РИА «Новости».

«Доходы бюджета ЕС с 2000 года составили 3,13 триллиона евро», — написали авторы материала.

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Самыми крупными спонсорами оказались Германия, которая перечислила 30,3 миллиарда евро в бюджет ЕС на 2024 год, Франция, давшая 23,5 миллиарда евро, и Италия с 17,3 миллиарда евро.

«Они же стали и самыми щедрыми „донорами“ за весь исследуемый период, начиная с 2000 года», — указано в публикации.

Ранее абсолютное большинство депутатов Европарламента выступило против закрытия бюджета Совета Евросоюза. Они предложили заморозку решения до следующего пленарного заседания и потребовали сначала выделить деньги для Украины.