Стала известна цель пышного приема Трампа в Лондоне

Келин: целью пышного приема Трампа в Лондоне было повлиять на его мнение

Пышный прием во время ходе визита президента США Дональда Трампа в Великобританию устроили, чтобы повлиять на его мнение о конфликте на Украине и в других спорных вопросах. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин РИА «Новости» .

«Мы видели весьма помпезный прием. Было сделано все для того, чтобы окружить Дональда Трампа и первую леди США вниманием и показать миру особенные отношения между Британией и Соединенными Штатами», — отметил дипломат.

По его словам, британцы явно пытались добиться расположения главы Белого дома. Келин обратил внимание, что в числе вопросов, по которым у сторон имеются расхождения, не не только ситуация на Украине, но и на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что вертолет с Трампом сломался по пути в лондонский аэропорт.