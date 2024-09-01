Стала известна причина пожара на востоке Лондона

В Лондоне произошел пожар на съемках из-за вышедшего из-под контроля взрыва

На востоке Лондона произошел пожар, когда в ходе киносъемок сорвался трюк с контролируемым взрывом. Об этом сообщила пожарная служба британской столицы в соцсети Х.

«Пожар в районе Сильвертаун возник после контролируемого взрыва на съемочной площадке, который вышел из-под контроля», — говорится в сообщении.

Пожарные справились с пламенем, которое успело уничтожить один фургон. В результате ЧП никто не пострадал.

По данным газеты Daily Mail, пожар вспыхнул на складах на востоке Лондона. Это случилось недалеко от стадиона О2 после серии взрывов, писал RT. Перед этим жителей Лондона предупредили о «громких звуках взрыва» из-за запланированных съемок.

В конце июля сильный взрыв привел к сильному пожару на химическом заводе Германии компании BASF в городе Людвигсхафен-ам-Райн. С ожогами в госпиталь доставили 14 человек.