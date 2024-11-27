Стала известна дата вынесения вердикта по делу Марин Ле Пен
Суд огласит вердикт по делу Ле Пен 31 марта 2025 года
Длившиеся около месяца слушания по делу Марин Ле Пен завершились во Франции. Суд огласит вердикт по нему 31 марта следующего года, сообщила Lenta.ru.
Сама Ле Пен рассказала журналистам, собравшимся у судебного зала, что спокойна касательно решения дела. Она указала, что никогда не считала процесс политически мотивированным. И выразила удовлетворение возможностью полностью сосредоточиться на политике, не отвлекаясь больше на судебные вопросы.
Парижский суд с конца сентября рассматривал уголовное дело в отношении Марин Ле Пен и сотрудников «Национального объединения», обвиняя их в том, что они фиктивно нанимали парламентских помощников в Европарламенте.
В ноябре прокуратура Парижа потребовала запретить Марин Ле Пен избираться в органы власти и приговорить политика к пяти годам лишения свободы. Ле Пен при этом намерена баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году.