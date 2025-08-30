Стая аистов помешала вылетевшему в Париж самолету Pegasus

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines совершил аварийную посадку в турецком аэропорту Сабиха Гекчен на одном работающем двигателе сразу после вылета в Париж. Как сообщил сайт Airporthaber , причиной стала стая аистов, врезавшаяся в воздушное судно.

Борт вылетел из аэропорта в 10:30 30 августа. Набирая высоту, командир экипажа запросил у диспетчеров воздушной гавани аварийную посадку.

Пилот объяснил свое решение выходом из строя одного из двигателей после столкновения со стаей аистов.

Руководство аэропорта объявило чрезвычайную ситуацию и остановило прием остальных рейсов. Поврежденный борт приземлился через полчаса после вылета.

Самолет отправили на ремонт. Пассажиры улетели в Париж другим рейсом.

В минувшую пятницу, 29 августа, из-за отказа двигателя после взлета в аэропорт Сочи вернулся самолет «Уральских авиалиний», вылетевший в Москву. В пресс-службе перевозчика заявили, что на борту находились 219 человек, которых разместили в гостиницах и обеспечили горячим питанием после благополучной посадки.