США запустят к Луне новый посадочный аппарат 26 февраля

Этот модуль предназначен для проведения научных исследований НАСА и тестирования различных технологий, что позволит лучше понять особенности лунной среды и подготовиться к будущим высадкам человека на ее поверхность.

В качестве полезной нагрузки аппарат будет оснащен буром и масс-спектрометром. Эти инструменты помогут нам измерить возможное присутствие летучих веществ или газов в лунном грунте.

Бур TRIDENT — это уникальное устройство, способное проникать в поверхность Луны на глубину до одного метра. Он будет управляться дистанционно с Земли.

Масс-спектрометр MSOLO — это важный инструмент, который будет анализировать газы, выделяющиеся из образцов, добытых буром. Основная цель MSOLO — поиск возможного присутствия водяного льда и других газов, скрытых под поверхностью Луны.

Запуск лунного посадочного модуля Athena должен состояться с использованием ракеты-носителя Falcon 9 от компании SpaceX. Старт планируется осуществить с космодрома на мысе Канаверал, который находится во Флориде.

В 2026 году Китай планирует отправить космический зонд «Чанъэ-7» к Южному полюсу Луны в поисках льда. Если лед найдут, обнаружат, это значительно упростит и ускорит процесс доставки воды на Луну, что, в свою очередь, откроет новые горизонты для строительства лунной базы и изучения возможности существования жизни на Луне и других планетах.